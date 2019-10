Así podría deformarse tu cuerpo por la jornada laboral

Los expertos dijeron al diario The Independent que “a menos que hagamos cambios radicales en nuestra vida laboral, como movernos más, cambiar nuestra postura en nuestros escritorios, tomar descansos para caminar regularmente o considerar mejorar la configuración de nuestra estación de trabajo, nuestras oficinas nos enfermarán”.

Laha orillado a los trabajadores (mejor conocidos como "godínez") a volverse sedentarios y eso podría deformar sus cuerpos a largo plazo, o por lo menos eso es lo que una muñeca llamada Emma advierte.Emma, creada por la compañía de suministros de oficina Fellowes, es una muñeca que tiene una. Si te preguntas por qué su cuerpo es así, es porque investigadores creen que así se verán los godínez dentro de 20 años si no se mejoran las condiciones de trabajo.La muñeca fue diseñada tras un informe titulado The Work Colleague of The Future, realizado por expertos en salud dirigidos por William Higham, quienes encuestaron a más de tres mil trabajadores de oficina, de los cuales el 50 por ciento sufre dolor en los ojos, 48 por ciento en la espalda y 48 por ciento en la cabeza.Emma simula a una, quien pasa todo el día sentada en su escritorio,. Sin embargo, el verdadero propósito de mostrarla es para abogar por un más descansos para el personal, en los cuales deberán de levantarse de sus asientos y moverse.