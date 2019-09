Así pueden espiar fácilmente tu WhatsApp

Mediante el código QR

Cuidado con otras falsas aplicaciones espía

Vendemotos que tratan de estafarte con una FALSA app espía de whatsapp (además, esa intrusión sería DELITO) #NOPIQUES pic.twitter.com/v2a8aL60f7 — Policía Nacional (@policia) July 21, 2015

La privacidad de los usuarios en Internet es uno de los aspectos más importantes dentro de la red social WhatsApp. La aplicación de mensajería de Facebook ha estudiado durante años cómo mejorar la seguridad de sus clientes.WhatsApp, a día de hoy, facilita que cada usuario pueda elegir si mostrar o no su foto de perfil, estado, información, si está en línea, si ha leído un mensaje o la última hora a la que se conectó. Sin embargo, hay otras características de la famosa aplicación que tienen que ver con la privacidad donde sigue investigando cada día la empresa para mejorar su estructura.¿Pueden estar espiando mi móvil? Si hablamos exclusivamente de la aplicación WhatsApp, la respuesta es sí. Hay un método que permite ver los chats de un móvil desde otro móvil. Te explicamos la forma sencilla que hay de hacerlo para que tomes las precauciones necesarias y no seas una víctima más de este espionaje.Si te han espiado el móvil con esta fórmula, han tenido que tomar tu dispositivo físicamente. La manera es muy sencilla. Aprovechan un despiste para sujetar el móvil durante menos de 30 segundos. Entran en whatsapp.com desde un explorador del móvil como Google Chrome, por ejemplo. Una vez dentro, pinchan en la opción 'WhatsApp web' y aparece un código QR. Este símbolo les servirá para espiar tu teléfono.A continuación toman otro móvil, desde el que espiarán todo. En este segundo dispositivo abren la aplicación WhatsApp, se dirigen a las 'Opciones' y allí aparece 'WhatsApp web'. En ese momento se abre un buscador de códigos con el que poder escanear el del primer dispositivo. Al instante aparece todo el historial de chats en ambos móviles.El buscador de códigos de la App debe servir exclusivamente para vincular la aplicación de mensajería con el escritorio de un ordenador. Nunca para hacerlo entre móviles directamente.El método lo realizan en menos de un minuto y pueden acceder a tus datos que has almacenado durante años en la aplicación.Para evitar este delito, la mejor opción es no perder de vista nuestro móvil y evitar que acabe en manos ajenas.Las estafas en torno a esta popular aplicación de mensajes es muy común. España es el noveno país del mundo con un mayor número de usuarios de WhatsApp con 30,5 millones en lo que llevamos de 2019. Está en una posición por delante de países con mayor población como Reino Unido que tiene 27 millones de usuarios digitales. Las lista está liderada por India (340 millones) y le siguen Brasil (99), Estados Unidos (68,1), Indonesia (59,9), México (57,2), Rusia (54,1), Alemania (43,9) e Italia (32,9).La Policía Nacional advierte que. El mismo Cuerpo de Seguridad pide ignorar los mensajes virales que ofrecen instalar una aplicación “pirata” con la que “revisar conversaciones de tu pareja sin ser detectado”. Los agentes alertan de no caer en la tentación porque se estaría incurriendo en un delito y, además, porque es una falsa aplicación que únicamente se apropia de tus datos personales para luego vendérselos a terceros.