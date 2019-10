Así puedes evitar fraudes en tu tarjeta al comprar en línea

Ciudad de México.- Estamos a punto de terminar una década, los avances sobre seguridad en Internet han aumentado considerablemente, pero a pesar de ello en México aún hay muchas personas que desconfían a la hora de hacer transacciones en la web.



Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el año pasado se realizaron 285.2 millones de compras por esa vía y 60% de las personas pagaron con tarjetas, acorde a la información de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).



Si bien, cada vez son más las personas que realizan este tipo de transacciones, aún existen aquellas que desconfían, 19% de los compradores según la AMVO, porque consideran que esta actividad podría poner en riesgo su dinero.



Las ventajas de comprar online son muchas, las más notorias son el tiempo que ahorras, un factor muy preciado hoy en día.



1. Se recomienda que antes de comprar lo hagas en una computadora y red de confianza. Es decir, evitar en la medida de lo posible usar equipo de cómputo y wifi público, ya que podría aumentar el riesgo de que alguien detecte lo que estás haciendo y pueda robar tus datos. La mejor opción es realizarla en casa de un familiar o conocido de confianza.



2. Hoy en día es muy común que antes de llevar a cabo una compra, los sistemas para pago con tarjetas en línea te pidan autentificar tus datos y la compra. Si en el sitio donde ingresaste no sucede esto, es mejor que no procedas, ya que podría ser una estafa.



3. Es muy fácil que a veces las URLs (ligas) de las páginas web puedan ser muy similares, es decir, que la tienda original tenga homónimos en sitios falsos. Antes de iniciar sesión, revisa que la dirección de internet sea correcta y que del lado izquierdo del nombre tengan el ícono de un candado, pues, esto significa que es seguro. Uno de los trucos que recomienda La Asociación de Bancos de México es revisar en la parte de hasta abajo el año de creación de la tienda, en el caso de los sitios oficiales, ya cuentan con mucho tiempo de actividades.



4. Cuidado con el phishing, es una actividad que realizan los ciberdelincuentes y consiste en envío de mails o anuncios falsos con el nombre de tiendas o marcas oficiales, te informan que has ganado un regalo o dinero, el fin es que des clic a los correos o publicidad falsa y te redirija a una página donde te solicitarán tus datos personales, como los de tu tarjeta. Si te encuentras en esta situación solo omítelos para evitar un fraude.



5. Por último, recuerda que cuando hagas una compra online, todo el contacto es por esa vía, no tendrías que recibir ninguna llamada donde te pidan los datos de tu tarjeta con la cual compraste. Si es el caso, no los des y mejor rectifica con la tienda directamente si hay algún tipo de inconveniente.



Ahora que ya sabes cómo hacer una compra por internet con toda confianza, puedes aprovechar las múltiples ofertas que en las siguientes semanas encontrarás en el Buen Fin.