Así puedes saber quién tiene tu número de WhatsApp

Una vez dentro de la Lista de Difusión añade a todos los contactos y envía cualquier mensaje a través de esta lista. Un “hola”, “¿Qué onda?”, lo que sea. Luego comprueba la información de lectura de tu mensaje después de un rato (dale un tiempo para que todos los contactos puedan recibirlo).



es una de las herramientas digitales más utilizadas en el mundo y hay muchas personas que tienen nuestro contacto y nosotros no tenemos ni idea. Es muy importante, por seguridad, saber quién puede entrar en contacto con nosotros a través de esta app y gracias a unos sencillos pasos puedes descubrir en cuantas listas de contactos estás.Primero tienes que entrar a la Lista de Difusión de WhatsApp. La encuentras dentro de la pantalla de chats en la parte superior izquierda (en iOS) y puedes acceder a ella digitando los tres puntos que aparecen (en Android).Notarás que aparecen números que no tienes registrados en tu teléfono porque lo que hace la Lista de Difusión es enviar el mensaje a los contactos almacenados en grupos donde a lo mejor estuviste alguna vez y contestaste algo, pero que no necesariamente agregaste a esas personas a tu lista de contacto.El proceso funciona en dos vías, pues es probable que el mensaje llegue a personas que no te tienen añadido a su lista de contactos.