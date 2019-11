Así puedes saber si tu moneda de 10 pesos es falsa

¿Te dieron una moneda y dudas de su autenticidad? Aprende a reconocer una moneda verdadera y una falsa con las siguientes recomendaciones. pic.twitter.com/ydP8Jy3OaP — CONDUSEF (@CondusefMX) November 17, 2019

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) destacó que además de los, también existen, por lo que cualquier diferencia que se note en peso, diámetro o espesor, puede indicar que se trata de un moneda apócrifa.Mediante una infografía en su cuenta de Twitter, el organismo detalló que las monedas de uno, cinco y 10 pesos están ensambladas a la perfección, por lo que, si son auténticas, al tocarlas no se debe percibir ningún borde en la unión de los metales.Laexplicó que el canto o borde de la moneda puede ser liso, con ranuras paralelas, o bien con una combinación de ambas, pero si presenta rebabas u otras irregularidades, se puede tratar de una moneda falsa, y agregó que al tocarlas la textura de las monedas debe ser lisa.En este sentido, precisó que el color de las monedas es único, es decir no cambia durante toda la vida de la moneda.Señaló que es importante resaltar que las monedas mexicanas carecen de algún recubrimiento, ni tienen chapa metálica ni pintura sobrepuesta, por lo que no se decoloran.Por último, informó que si una moneda tiene un desgaste homogéneo o tiene una falta de nitidez general en el grabado, entonces se trata de una moneda falsa.