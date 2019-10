Así reaccionó Jaime Bonilla ante las críticas por su consulta

Ciudad de México.- Luego de la aplicación de la consulta ciudadana realizada este domingo en Baja California, para que la ciudadanía se manifestara sobre la ampliación del periodo de gobierno del gobernador electo, Jaime Bonilla responsabilizó a instancias como el Instituto Nacional Electoral de no especificar en la convocatoria a la elección del pasado dos de junio, que el periodo de gobierno era por cinco años y no por dos.



“En primer lugar cuando yo me registro como candidato la ley era por cinco años, la convocatoria era por cinco años y después la cambiaron después de que yo me registré. Pero nunca se toman la diligencia de cambiar la convocatoria, que es la que informa a la sociedad las reglas y términos de la elección”. "Muy poca gente quiere reconocer ese error y lo digo por el INE, que ellos eran responsables por supervisar y monitorear todas las convocatorias, por eso están tanto a la defensiva" explicó Jaime Bonilla en entrevista con Nacho Lozano en De Pisa y Corre.



Bonilla señaló que este caso de la consulta ciudadana, es una “innovación” y un ejercicio en el que se demuestra lo que la población pensó al momento de votar el día de la elección.



Sin embargo reconoció que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la última instancia que determinará la cantidad de años que gobernará y dijo, acatará.



El gobernador electo de Baja California descalificó las anomalías que presuntamente se presentaron durante la aplicación de la encuesta, como fue que una persona votó varias veces en diferentes casillas. "Eso es una mentira que se está propagando con propósitos mezquinos”, señaló Bonilla.