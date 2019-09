Así reaccionó Tom Hanks tras recibir un beso de Jennifer Lopez

Gran controversia generó un gesto dehaciacalificado como descortés y de mal gusto por parte de los seguidores de la "Diva del Bronx". Resulta que ambas estrellas se encontraron en un evento en el marco delJLo realizaba una serie de fotos con el elenco de su nueva película,, cuando vio al ganador delingresar al lugar y comenzó a llamarlo para que se acercara hasta ella. Como se ven en las imágenes, Hanks no lo dudó y fue a saludarlas amablemente.La cantante y actriz latina, de 50 años, se encontraba acompañada dey de la directoracuando vivió la incómoda situación."Hola a todas ¿debo pararme allí con ustedes?", se escucha decir al actor mientras JLo entusiasmada abre los brazos para recibirlo y se le escucha decir "Si!".Sin embargo, Hanks le hace un gesto con la mano para detenerla y le dice "¡Espera!", procediendo a saludar primero a Julia Stiles y empieza a saludar al resto de sus colegas una a una con un beso en la mejilla, pero cuando llegó el turno de la cantante, luego de darle un beso, se limpió el rostro rápidamente, un desaire que no tuvo con las otras actrices presentes.El inesperado comportamiento de Hanks, considerado el actor más humilde y simpático del cine, quedó inmortalizado por las cámaras de la prensa presente en el evento de Variety.Minutos antes, Hanks la había frenado y le pidió que esperara un momento ya que él quería saludar a todo el elenco de la película de acuerdo al orden de la fila.El protagonista de películas como "Atrápame si puedes" o "El náufrago" fue calificado de "grosero" y "descortés" por parte de los fans de Lopez. No obstante, otros lo defendieron y señalaron que Hanks sólo se limpió para sacarse el maquille.El clip ya es viral y fue compartido a través de la cuenta oficial de la película.no respondió a los comentarios ya que está en pleno festejos por el éxito en la taquilla de "Hustlers" que ya ha recaudado más de 33 millones de dólares desde su estreno.Con información de Infobae