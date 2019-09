Así responde Greta Thunberg ante las críticas, burlas y amenazas

“Aquí vamos de nuevo... Como habrás notado, los odiadores son tan activos como siempre, yendo tras de mí, mi apariencia, mi ropa, mi comportamiento y mis diferencias. Se les ocurren todas las mentiras y teorías de la conspiración”



Here we go again...

As you may have noticed, the haters are as active as ever - going after me, my looks, my clothes, my behaviour and my differences.

They come up with every thinkable lie and conspiracy theory. (Thread->) pic.twitter.com/5rS2VpZj00 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 25, 2019

“Honestamente no entiendo por qué los adultos elegirían pasar su tiempo burlándose y amenazando a adolescentes y niños por promover la ciencia, cuando podrían hacer algo bueno en su lugar. Supongo que simplemente deben sentirse tan amenazados por nosotros”, continúa.



It seems they will cross every possible line to avert the focus, since they are so desperate not to talk about the climate and ecological crisis.

Being different is not an illness and the current, best available science is not opinions - it’s facts. -> — Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 25, 2019

La sueca Greta Thunberg carga con la pasión de una generación que decidió enfrentarse al monstruo del cambio climático, pero también sufre el desprecio de aquellos que la ven como un títere mesiánico de la concienciación ecológica.Es por ello que decidió publicar un mensaje para generar conciencia en todas aquellas personas que la critican por algo, ya sea por su comportamiento, su aspecto o su forma de vestir.Parece que cruzarán todas las líneas posibles para evitar el enfoque, ya que están tan desesperados por no hablar de la crisis climática y ecológica. Ser diferente no es una enfermedad y la ciencia actual, mejor disponible no son opiniones - son hechos”, publicó en redes.A sus 16 años la adolescente es el rostro y la voz de una juventud preocupada, que recicla la basura, limpia las playas, evita la carne y los aviones y vota por partidos ecologistas en las elecciones.Hace poco más de un año, al comienzo del año escolar de 2018, Greta dejó su mochila en casa y se manifestó todos los viernes frente al Parlamento sueco en Estocolmo con un cartel hecho a mano para sensibilizar a los diputados sobre la emergencia climática.Su "huelga escolar", transmitida por las redes sociales, traspasó fronteras e impulsó el movimiento global "Viernes por el futuro". El fenómeno "Greta" se volvió planetario. Sus cuentas de Twitter e Instagram tienen más de seis millones de suscriptores.