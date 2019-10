Así sean de Marte, vamos a regresar a migrantes: INAMI

Para el comisionado del, la repatriación la semana pasada dees una advertencia de que quien ingrese a México de cualquier nacionalidad y que no cumpla la normativa, será regresado a su país de origen.“Es un aviso para toda la migración transcontinental de que así sean de Marte, los vamos a mandar hasta la India, hasta Camerún, hasta el África”, señalóAl inaugurar la exposición “Migrantes: Una Mirada en la Historia de México” en la sede del INAMI, el funcionario reconoció que el costo económico de estos envíos es alto para el país, pero también lo es “el costo político y el costo de tenerlos en nuestro país, con el problema con Estados Unidos y el problema de la migración no es posible mantenerlos aquí”.Se refirió, también, a los hechos violentos protagonizados recientemente por migrantes de origen africano al interior y exterior de laen“No es posible ver a compañeros o humanos de la raza negra con esa conducta en contra de los agentes migratorios, en contra de los agentes de la guardia nacional, de los agentes que trabajan en migración lanzándoles botellas, siendo rehenes en nuestro propio país de ese tipo de migración”, dijo.Ante trabajadores del instituto, Garduño Yáñez reconoció que esas conductas en lugar de ayudar a los flujos migratorios de otras nacionalidades “lo único que hacen ante el colectivo nacional es cerrar las puertas, es concientizar y sembrar”.“Ellos dicen que no pueden regresar porque están huyendo de la violencia. Pero si los vemos nosotros que están generando la violencia, que tienen conductas violentas.“Huyen de la violencia, pero sí vienen a sembrar violencia en contra de las autoridades migratorias y contra las autoridades de las policías estatales, federales y municipales”, lamentó.