Así te manipulan los ligues en Tinder

La career-zone (no confundir con friendzone)

Química Textual

Soul-mining o minería del alma

El negocio del corazón

Social-squatter u ocupa social

El búho

Ted

En tiempos de, lo de ligar ha cambiado bastante.y los servicios de mensajería instantánea han hecho que conocer a otra persona sea un trámite que en muchas ocasiones ocurre en el mundo virtual y no en la barra de un bar. Algunos consideran que es “más sencillo” o que ofrece más posibilidades, mientras que otros creen que se ha perdido la magia de las citas y de los encuentros presenciales.Este cambio en la forma de ligar también ha tenido como resultado que se den situaciones y tipos de comportamientos que se salen de lo habitual. Los ligues en la era digital se pueden comportar de muchas maneras, y en ocasiones manipulan a la otra persona.han elaborado una breve lista de conceptos que hay que tener en cuenta si queremos estar alerta para que los ligues digitales no nos manipulen durante el proceso de acercamiento o en la relación.Seguro que en más de una ocasión has oído hablar de esas personas que no han sido correspondidas con el amor que buscaban sino que han entrado en la friendzone . Aquello de “te quiero como amigo”. En este casohace referencia a aquellas personas que se ponen en contacto contigo pero solo para establecer relaciones laborales. Son el tipo de elementos que se manejan bien enAquella situación en la que te das cuenta de que al chatear con una persona desconocida existe una química entre los dos que solo trae buenos augurios. Sin embargo, cuando se conocen en el persona, toda esa conexión ha desaparecido y no sabes ni de qué hablar en ese momento.Cuando alguien pretende mostrar las heridas más profundas de su alma en su primera cita. En los primeros quince minutos ya te ha contadoAquellas personas que intentan justificarlo todo como si de un negocio se tratase. “¿Vale la pena empezar una relación?”, “¿Cuál es el lado positivo y el lado negativo?”, “ ¿Sale a cuenta el matrimonio?”Aquella persona que rompe contigo pero que quiere seguir siendo amigo de tus amigos. Es decir, alguien que aprovecha una relación para ampliar su círculo de amigos a costa de su pareja. Puede funcionar, pero también puede generar situaciones muy incómodas.Aquel ligue que solo te escribe por las noches. Pero no porque quiera tema en ese momento, sino porque es el único momento del día en el que te escribe. Puede que trabaje en un turno de noche, que tenga insomnio, que siempre esté de fiesta o que pretenda hacerse el misterioso. El problema es que probablemente sus agendas no sean compatibles.Es bastante probable que hayas visto Cómo conocí a su madre. “Ted” es aquella persona que se comporta de una forma excesivamente romántica desde el primer momento. Se presenta con flores en la primera fila, te compone canciones o te escribe parrafadas cargadas de un romanticismo que no se ha visto desde hace varios siglos. Puede resultar muy incómodo.