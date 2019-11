Asteroide estuvo cerca de caer en la Tierra y nadie se enteró

Estados Unidos.- En una muestra de cómo aún falta mucho para que la tecnología puede prever una catástrofe llegada del espacio exterior. Un asteroide pasó rozando la Tierra, muy cerca de los satélites de comunicaciones y la Estación Espacial Internacional, aún así nadie lo detectó.



El objeto, conocido como C0PPEV1, pasó a unos 6200 kilómetros de la superficie terrestre, a una velocidad de 43452 kilómetros por hora; en una trayectoria por encima del sur de África. No obstante, tenía un diámetro de apenas 7 metros, de ahí que no fuera identificado.



Los primeros indicios de su existencia se dieron cuando estaba pasando por la órbita planetario; el observatorio Catalina Sky Survey de Estados Unidos fue el primero en dar cuenta de su existencia, alertando al resto de organismos de investigación.



Los asteroides pequeños son difíciles de detectar



En varias ocasiones astrónomos han señalado que el detectar asteroides en un trabajo difícil, sobretodo con las herramientas actuales; principalmente porque estas rocas no despiden algún tipo de luz, por lo que confunden con lo oscuro del espacio profundo.



Además de que mientras más pequeños sean, más complicado es dar cuenta de ellos, llegándose a confundir con otros objetos espaciales e incluso con basura dejada por las distintas misiones de las agencias gubernamentales.



Hay que mencionar que este tipo de meteoros, los de tamaño pequeño, son los más "peligrosos", pues son fácilmente atraídos por el campo de gravedad terrestre; contrario a los de dimensiones colosales.



De ahí que haya un alto índice de choques estas pequeñas rocas; aunque en su mayoría, se desintegran al momento de tocar la atmósfera.