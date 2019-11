Ataque a familia LeBarón, posible confusión: Durazo

Ciudad de México.- Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que el ataque contra la familia LeBarón pudo ser producto de una confusión ente grupos criminales que tienen una disputa en la zona.



Explicó que opera una célula del cártel del Pacífico en Agua Prieta, Sonora, y del lado de Chihuahua tiene presencia el grupo criminal de Los Salazar.



En la conferencia de prensa y ante el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Durazo indicó que el saldo fue de nueve fallecidos, tres mujeres y seis menores; seis menores lesionados, una menor presuntamente desaparecida y una menor ilesa.



Manifestó que otra menor tiene una lesión de bala en la espalda pero no está grave.



El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana hizo una relatoria de cómo sucedieron los hechos desde que se tuvo conocimiento del ataque.



Durazo dijo ayer se le informó la situación al canciller Marcelo Ebrard, quien compartió información con el embajador de Estados Unidos en México, ya que los agredidos tienen la doble nacionalidad.



De acuerdo a lo que comentó Julian LeBarón, el ataque no estaría vinculado a una cuestión familiar.



Aseveró que la familia tendrán la seguridad que requiere. Aclaró que de momento no tenía protección federal.



Explicó que por decisión de la familia trasladaron a Agua Prieta tres adultos y cinco menores.



El presidente dijo que sale a dar la cara porque no oculta información.