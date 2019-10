Atropella a biker en la ciclovía en Saltillo

Saltillo, Coah.- La mañana de ayer, un ciclista resultó lesionado luego de ser atropellado por una camioneta en la colonia República Oriente.



El accidente ocurrió minutos después de las 10:00 horas en el cruce de las calles González Lobo y Nava, por donde transitaba un joven conductor a bordo de una Jeep Compass.



Se dio a conocer que el señalado no se percató de la presencia de un hombre que circulaba por la ciclovía, por lo que no hizo el alto correspondiente y lo impactó.



Por lo anterior el ciclista cayó al suelo, siendo auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron una valoración, determinando que no era necesario trasladarlo a un hospital.



Elementos de Tránsito Municipal arribaron a tomar conocimiento de la situación y deslindar responsabilidades entre los involucrados.