Atropella a su expareja; se debate entre la vida y la muerte

Saltillo, Coah.- Lo que comenzó como una noche de fiesta terminó de manera trágica, luego de que una joven fuera atropellada brutalmente por su ex pareja dejándola gravemente herida.



Fue en las inmediaciones de la colonia La Estrella minutos después de las 3:00 horas cuando se llevaba a cabo una reunión entre amigos en un domicilio sobre la calle Hyades.



La afectada identificada como Sofía Rodríguez, de 22 años de edad, mantuvo una fuerte discusión con su ex pareja sentimental y optó por abandonar el lugar para evitar acrecentar el conflicto.



Lleno de rabia, el ex novio subió a su automóvil para después atropellar a la mujer proyectándola varios metros antes de caer al duro pavimento.



Como resultado de la violenta caída, la fémina presentó un grave traumatismo craneal que a su vez le provocó un severo daño a la masa cerebral que salió expuesta tras el fuerte golpe contra el concreto.



Después de ver lo ocurrido el infractor se dio a la fuga entre las calles del sector a fin de ludir a las autoridades municipales por el delito cometido dejando a su suerte el débil cuerpo de la víctima.



Al escuchar el fuerte escándalo, los invitados salieron a las calles encontrando la dramática escena de su amiga en un baño de sangre e inconsciente por lo que de manera inmediata prestaron su auxilio mientras solicitaban la presencia de los cuerpos de emergencia.



Trascendió por testigos en el lugar, que el responsable tras cometer el cobarde acto, se resguardó en su domicilio y sugirieron a las autoridades realizar la búsqueda inmediata del infractor.



Paramédicos de la Cruz Roja se presentaron de manera inmediata al lugar para valorar el estado de salud de la afectada y atender las graves heridas lo antes posible.



La joven fue trasladada a las instalaciones del Hospital General en donde hasta el momento se mantiene el debatiéndose entre la vida y la muerte debido al severo daño que sufrió en la cabeza y diversas partes del cuerpo.