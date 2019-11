Aumenta el cruce de autos por carril Sentri

Eagle Pass, Tx.- Un incremento considerable se registró durante el último mes en el número de usuarios del carril Sentri, cuando cerca de nueve mil vehículos cruzaron de Piedras Negras a Eagle Pass por el puente internacional número 2, lo que además refleja el interés de las personas por obtener dicho documento.



Paul del Rincón, director de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos en el puerto de Eagle Pass, dio a conocer lo anterior y precisó que en los últimos meses se ha contabilizado un cruce diario aproximado de 300 vehículos, es decir, hasta 100 más que en periodos

anteriores.



“Creo que estamos haciendo un excelente trabajo en este punto porque diariamente cruzan poco más de 300 automóviles y con ello sabemos que la apertura del carril Sentri las 24 horas es un tema positivo, en los primeros meses el número era mucho menor, pero ahora vemos el interés de las personas por tramitar esta tarjeta”, dijo.



Añadió que la intención es llegar a más cruces diarios y con ello existiría la posibilidad de abrir una segunda caseta para los usuarios que cuentan con red electrónica segura para la inspección rápida de viajeros, ya que en este punto no debe existir fila para que las personas crucen hacia el lado americano.



“Hasta el momento no hemos visto la necesidad de abrir un segundo carril de tipo Sentri, pero queremos que más personas tengan esta tarjeta de red electrónica segura para la inspección rápida de viajeros que ofrece muchas facilidades, una de ellas es el cruce rápido y las personas no tienen que hacer

fila”, indicó.



Paul Del Rincón

Director de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza