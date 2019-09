Aumentan los decesos en México por casos de dengue

Ciudad de México.- Los casos de dengue en el país se han triplicado respecto del año pasado, de acuerdo con un informe de la Ssa.



Según el reporte de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud (Ssa), se reportaron 18 mil 320 casos confirmados a la semana epidemiológica 38, actualizada al 23 de septiembre pasado, cuando en el mismo periodo de 2018 hubo cinco mil 110 casos. Además, a la fecha se supera ya el número de personas que contrajeron el virus durante el año pasado, que sumó en total ocho mil 618 en el país.



El año pasado murieron por esta causa 71 personas y en lo que va de este año la cifra se ubica ya en 43. En ese mismo periodo, pero de 2018, la cifra se ubicó en 31.



Entre las posibles causas del aumento en la incidencia de la enfermedad está el desabasto de insecticida por el recorte presupuestal para fumigar zonas susceptibles de proliferación del mosquito transmisor Aedes aegypti.



Hasta el momento, las autoridades han fallado en determinar las causas de este incremento, que se presenta no sólo en entidades con alto grado de humedad, entre las que se encuentran Veracruz, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo, que concentran 72% de los casos confirmados, sino en entidades como Hidalgo, que lleva un acumulado de 354 casos en lo que va del año, con una persona fallecida.



En esa entidad, la cifra es superior en 250% a los casos registrados durante todo 2018, que cerró con 139, con “brotes irregulares” de dengue, como advierten las autoridades.



Veracruz es la entidad con mayor número de casos confirmados: cinco mil 267.



Le sigue Jalisco, con cuatro mil 290 casos. En Guadalajara, los centros de Salud se han visto rebasados en las últimas semanas por personas con síntomas de la enfermedad. Los laboratorios públicos oficiales no se dan abasto, y piden hacerse la prueba en un particular.



Baja California, Ciudad de México y Durango están fuera de la tabla, con cero casos registrados al 23 de septiembre.