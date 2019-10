Aurora Valle comparte sus ‘Confesiones’

Saltillo, Coah.- Si hay alguien que ha forjado una sólida carrera como periodista de espectáculos es Aurora Valle, quien lleva años dedicada a dar a conocer el mundo de los famosos, con un estilo profesional que dista mucho del mero chismorreo o la especulación y esta noche regresa con la segunda temporada del programa Confesiones, a través del canal de Tlnovelas.



La comunicadora entablará charlas con famosos, a través de las cuales el público conocerá más acerca de la vida profesional de sus ídolos.



“No pretendo más que la gente conozca la vida de los artistas, hay un interés de conocer la vida laboral. Me interesa mucho conocer cómo llegaron (a donde están), porque no podemos negar que el de los famosos es un mundo aspiracional, y a través de sus historias te das cuenta que si el artista lo pudo hacer, tú también puedes”, expone Valle.



La jalisciense resume la esencia de Confesiones en esta frase: “Me encanta contar historias, me encanta escuchar historias, de eso se trata: son historias que merecen ser contadas”.



Respecto a cómo ha logrado construir una carrera en un ámbito de la comunicación donde prevalecen las habladurías y las notas escandalosas, la periodista cuenta que ella empezó en el área de noticieros, así que desde sus inicios aprendió a trabajar con la información con el rigor que se requiere.



“Aprendí que las cosas hay que hacerlas serias, bien, si quisiera tener mayor audiencia no me cuesta nada mentir, incomodar a los artistas, hacerlos encab..., pero no es mi línea nunca lo he hecho”, refiere, “yo creo que una carrera se debe construir bien, no tengo por qué hacerlo, tampoco voy a hablar mal de un artista; al contrario, yo soy una persona bien agradecida, si me dan la oportunidad de platicar con ellos y confían en mí, ¿cómo los voy a traicionar?, decir malas notas para ahorcarlos, me parece de lo más denigrante”.