Avalará fracking la 4T: Guadiana

Saltillo, Coah.- Aunque el presidente Andrés Manuel López ha declarado en múltiples ocasiones que no permitirá el fracking para extraer gas shale, el senador Armando Guadiana dijo que la 4T sí extraerá el energético mediante la fractura hidráulica.



“Venimos a hablar sobre temas para beneficio de Coahuila, pero lo que no va es el fracking”, dijo López Obrador hace un año, en su primera visita como Presidente electo, y lo ha repetido en otras entrevistas.



Ahora, Guadiana Tijerina, quien preside la Comisión de Energía del Senado, dice que lo que el Presidente quiso decir es que no se utilizará un método dañino para el medio ambiente, que acabara con el agua.



“No, no ha dicho que no se vaya a permitir el fracking, sino en cierta forma lo decía antes pero yo pienso que porque faltaba que avanzara la tecnología; ahora se hace el fracking con más orden, con mayor cuidado ecológico y con menos agua, es más, hay fracking sin utilización de agua”, expresó.



Dijo pensar que la Cuarta Transformación permitirá este método porque es necesario explotar lo antes posible el gas shale que hay en Coahuila, una de las fuentes energéticas más importantes del país, lo que se daría el próximo año.



Gas, seguridad nacional

En el marco del segundo foro nacional Combustible, Gas Natural y Electricidad, por la Seguridad Energética, convocado por la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial, Armando Guadiana manifestó que los temas competen a la región noreste del país, integrada por Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Durango.



“Es sobre las reservas, hacer la ubicación y entrarle ya a la exploración de las reservas no convencionales, que es lo de fractura hidráulica, tanto de gas como de petróleo, donde se encuentra más de 50% de las reservas del país”, indicó.