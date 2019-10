Avanza caravana de migrantes varados en Chiapas

Chiapas.- Cientos de migrantes que llevan varios meses varados en la frontera sur debido al plan de contención del Gobierno federal para impedirles llegar a Estados Unidos emprendieron hoy una Caravana en busca de avanzar hacia el norte del País.



Los extranjeros se concentraron desde anoche en el Parque Central Miguel Hidalgo, donde apuraron la decisión de caminar, tras dos semanas de organización, al conocer la noticia de la muerte de dos africanos al volcar una lancha en la que viajaban en el Municipio de Tonalá.



En el contingente viajan personas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba, Haití y África.



Los extranjeros señalaron que decidieron organizarse en Caravana ante la falta de respuesta a distintos trámites por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el Instituto Nacional de Migración.



Explicaron que iniciaron diversas formas de regularización como las peticiones de asilo, residencias temporales, residencias permanentes, entre otras, pero por más que entregan documentación y acuden a las citas, no obtienen una resolución.



La espera sin trabajo y en ocasiones sin un techo donde vivir ha sido desesperante, manifestaron.



Algunos migrantes dijeron estar en el sur del País desde el año pasado cuando ingresaron en otras caravanas provenientes de Centroamérica, sin embargo quedaron atorados por el despliegue de la Guardia Nacional y los operativos del INM.



El africano Dasilva estuvo tres meses viviendo en la calle y últimamente en el campamento afuera de la Estación Migratoria Siglo 21 en demanda de libre tránsito por el País.



Llegó a México en mayo con su esposa y dos hijos, y decidió seguir su camino ante la falta de atención gubernamental y empleo.



"Esperamos mucho y no teníamos que comer", expresó en el poco español que habla.



Comentó que en primera instancia busca llegar a otra parte del País donde pueda encontrar un trabajo y sustentar a su familia ya que en Tapachula no hay oportunidades.