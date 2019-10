Avanza en San Lázaro ley ‘antifacturera’

"Me parece que plantear la defraudación fiscal y facturas falsas como un delito que amerita prisión preventiva de oficio y equipararlo con delincuencia organizada no es preocupante como aquí se dijo, es violatorio de la Constitución, y me parece que el papel fundamental de quienes estamos hoy en la Cámara es el respeto a la Constitución. Modificar el artículo 19 de la Constitución es la ruta", afirmó.



La llamada ley 'antifacturera' que equipara la defraudación fiscal con la delincuencia organizada fue aprobada por las comisiones unidas de Hacienda y de Justicia de laEl aval se dio pese a las críticas incluso de legisladores de Morena.por considerar que es violatoria de los derechos humanos, que no contribuirá a reducir los delitos que pretende combatir y que constituye terrorismo fiscal.Al participar en la discusión en comisiones de la minuta enviada por el Senado de la República, Lorena Villavicencio se dijo a favor del combate a la emisión de facturas falsas y de las empresas fantasma por las afectaciones que han generado al erario público.No obstante, consideró que equiparar estas prácticas con delincuencia organizada desmantela el sistema penal acusatorio, mismo que se basa en la presunción de inocencia.La legisladora criticó que su grupo parlamentario pretenda clasificar el fraude fiscal como delincuencia organizada a partir de modificaciones a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada para saltarse la reforma constitucional al artículo 19 de la Constitución, el cual establece el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.Villavicencio recordó que los ilícitos contemplados en el artículo 19 constitucional no han registrado reducciones, lo que demuestra que la prisión preventiva oficiosa dista mucho de ser un mecanismo disuasorio efectivo.La morenista Martha Patricia Ramírez Lucero señaló que la minuta no tiene claros sus objetivos, ya que no es posible establecer si son recaudatorios o de control.La legisladora coincidió en que modificar la ley de delincuencia organizada para evitar la reforma constitucional del artículo 19 es un proceso que carece de técnica legislativa.El diputado del PES Iván Arturo Pérez Negrón dijo que si bien su partido coincide en la necesidad de combatir a los factureros, demandó que la reforma se lleve a cabo con pulcritud a fin de evitar interpretaciones.El legislador cuestionó si un grupo de secuestradores o traficantes de personas deben tener el mismo trato que aquellos que cometen defraudación fiscal.El legislador advirtió que su partido asume su responsabilidad con el sistema económico y dijo que la 64 Legislatura no puede darse el lujo de aprobar normas que generen incertidumbre y zozobra.