Policías que rechacen la Guardia Nacional irán al SPF

Ciudad de México.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio un paso más para completar la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros de la Policía Federal (PF) a la Guardia Nacional (GN).



A través de un Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, instruyó a la Secretaría General de la PF y a la Coordinación de Administración y Finanzas de la GN, a celebrar los acuerdos de transferencia de los recursos de todas las divisiones y unidades administrativas.



También instruye la transferencia a la GN de los integrantes de la PF que hubieren manifestado su voluntad de integrarse a la misma, conservando su antigüedad, prestaciones y salario, de acuerdo con el tabulador de carrera.



La transferencia de los recursos humanos a la GN se hará de acuerdo a una tabla de equivalencias elaborada por la SSPC; por ejemplo, quienes están adscritos a la División de Inteligencia pasarán a la nueva Dirección General de Inteligencia.



Los efectivos de la División de Seguridad Regional pasarán a la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, o bien, los elementos de la Coordinación de Operaciones Aéreas irán a la Dirección General de Transportes Aéreos.



Para el alta del personal de las unidades de la PF equivalentes a las unidades de la GN, únicamente será requerido “con carácter de indispensable” contar con las evaluaciones de control de confianza vigentes.



Los policías que manifiesten su voluntad de incorporarse a la GN y no cubran los requisitos de ingreso, serán asignados a otras áreas de la SSPC como Servicio de Protección Federal (SPF), penales federales, Coordinación Antisecuestro y Coordinación Nacional de Protección Civil.



“En este caso, y en virtud de su compromiso de ayudar a constituir la nueva institución de seguridad pública denominada Guardia Nacional, tendrán prioridad para elegir su asignación, conservando su antigüedad, prestaciones y su salario”, agrega.



El “Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la transferencia de los recursos”, que mañana entra en vigor, además ordena a la PF hacer entrega al Comandante de la GN de todos los servicios y asuntos en trámite de las divisiones y unidades administrativas de la PF.



“Asimismo, se instruye al Comandante de la Guardia Nacional reciba dichos servicios y asuntos en trámite con el objeto de continuar con su atención, ejecución y seguimiento”, agrega.



Los nombramientos otorgados hasta el momento para ocupar algún cargo de estructura en la PF, continuarán vigentes hasta el 31 de diciembre del 2019, o hasta que el Comandante de la GN realice la designación o ratificación correspondiente.



Transferirán a rebeldes’ a SPF



Los integrantes de PF que en un plazo de siete días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del Acuerdo, no hayan manifestado su voluntad de incorporarse a la GN en alguna de las unidades, órganos o instituciones de la misma, o no existiera capacidad de recepción en ellas, quedarán adscritos al SPF.



Según el Acuerdo, dichos elementos conservarán su antigüedad, prestaciones y salario de acuerdo con el tabulador de carrera.



“La adscripción a que hace referencia (este Lineamiento) surtirá sus efectos a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo, siendo la Unidad de Transición la responsable de implementar las acciones para dar cumplimiento”, agrega.



El SPF es un órgano desconcentrado de SSPC cuyos servicios de protección, custodia y vigilancia son brindados a personas, bienes e instalaciones públicas o privadas, que pagan cuotas diarias en función de la zona y tipo de protección.