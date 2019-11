Avanza Tri Sub 17 a Semis de Mundial

Con un gol de cabeza dey se metió a las Semifinales de la Copa del Mundo de Brasil 2019, donde ahora chocará ante Holanda.En un partido muy sufrido, México no se cansó de atacar hasta perforar el férreo aparato defensivo de los coreanos, que fueron capaces de anular a, la carta más importante del Tri al ataque.El duelo fue disputado en los primeros minutos, con Corea del Sur más claro al ataque y el Tri luchando por encontrar su mejor cara en el Estadio Kléber Andrade, de Vitoria. Con los postes de su lado y el mal tino de los coreanos, México libró con suerte la primera parte.se plantó con personalidad y atacó al cuadro asiático, que se replegó pensando en contragolpear. La apuesta no le salió a Corea, que finalmente vio la caída de su arco al 77', cuando Ali Ávila, quien ingresó al 64' en lugar de Bruce El-mesmari, se elevó para rematar de cabeza un centro y así colocar el 1-0.al saber manejar con mucha experiencia los intentos de Corea del Sur, que no supo descifrar el orden de la Selección Nacional en los últimos minutos.Con este triunfo, México se metió a las Semifinales de la, instancia donde se verá las caras el próximo jueves ante Holanda, que ya dejó en el camino a Nigeria y Paraguay.