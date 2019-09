Avión del primer ministro de Pakistán aterriza de emergencia en NY

Estados Unidos.- El avión que transportaba al primer ministro pakistaní, Imran Khan, y a su delegación de regreso a Pakistán, se vio obligado a regresar el viernes en la noche al aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York, debido a una falla técnica.



El avión se encontraba cerca de Toronto cuando se detecto la falla, la cual no fue especificada, pero se ha indicado que se está reparando y no hay motivo de preocupación, indicaron fuentes pakistaníes.



El primer ministro Imran pasará el resto de la noche en Nueva York y abordará el avión una vez que se haya solucionado la falla técnica, reportó el canal televisión pakistaní Geo News.



La embajadora de Pakistán ante las Naciones Unidas, Maleeha Lodhi, escoltó al primer ministro de regreso al Hotel Roosevelt, donde se hospedó durante su visita de siete días a Estados Unidos.



Las autoridades dijeron que si el avión no se reparaba por la mañana, el primer ministro tomaría un vuelo comercial de regreso a Pakistán, donde tiene previsto visitar las áreas devastadas por el terremoto y reunirse con las familias afectadas, indicó por su parte el diario Dawn News.



El líder pakistaní había salido rumbo a su país después de participar en la 74 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde se reunió con varios líderes mundiales.