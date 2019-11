¿Ayuda? La huella intervencionista de EU en Latinoamérica

El presidente de Estados Unidos,, ofreció apoyo militar a México para "borrar de la faz de la Tierra" a los cárteles de la droga; tras la masacre a la-la mayoría ciudadanos estadounidenses- en los límites entre Chihuahua y Sonora, en la que murieron tres adultos y nueve niños.Sin embargo, esta no es la primera vez en la historia que EEUU intenta influir desde el exterior en los asuntos de los países latinoamericanos. El país anglosajón registra más de 15 intervenciones en América Latina. Desde 'llevar' democracia a Panamá, el intento golpista a Chávez, las matanzas en Haití, el Golpe de Estado en Honduras, la invasión a República Dominicana, el Golpe de Estado en Brasil, son pocos los países que escapan al brazo imperial de Estados Unidos, ¿Se equivoca Obrador en no aceptar la ayuda de Trump, o apela a la historia?México perdió más de la mitad de su territorio como resultado de la intervención bélica de EEUU, que tuvo lugar entre los años de 1846 y 1848, después de que México rompiera las relaciones diplomáticas con Washington tras la anexión de Texas. Ahora ese territorio está repartido entre los estados de Texas, California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México y una parte de Colorado, Oklahoma y Wyoming.Theodore Roosevelt estaba convencido de la importancia estratégica del Canal de Panamá, que conectaría las rutas comerciales del Atlántico y el Pacífico.El 16 de febrero de 1903, los presidentes de Cuba y EEUU, Tomás Estrada Palma y Theodor Roosevelt, firmaron un acuerdo por el que el país latinoamericano cedía a EEUU "por el tiempo necesario y para los propósitos de estación naval y estación carbonera" las bahías de Guantánamo y Honda.En abril de 1914, las tropas estadounidenses ocuparon el puerto de Veracruz con el fin de evitar la llegada de un gran cargamento de armas a manos del Ejército Federal mexicano, y apoyar a las fuerzas constitucionalistas de Venustiano Carranza en su lucha revolucionaria, así como influir en la Revolución Mexicana (1910-1917).La denominada operación PBSUCCESS fue organizada por la CIA para derrocar al presidente guatemalteco Jacobo Arbenz Guzmán. Con el apoyo de EEUU, el teniente coronel Carlos Castillo Armas invadió su propio país, mientras que Arbenz no contó con el apoyo del Ejército.En abril de 1961, las tropas de cubanos exiliados, apoyados por EEUU, intentaron crear una cabeza de playa, formar un gobierno provisional y derrocar al comandante Fidel Castro. Sin embargo, no tuvieron éxito.En 1964, Washington derrocó al presidente de izquierda Joao Goulart, e instaló en Brasil un gobierno militar, que se mantuvo en el poder hasta la década de los 80.El 28 de abril de 1965, EEUU, con el respaldo de la OEA, invadió República Dominicana, acción que transformó el conflicto civil en una guerra de los dominicanos por su soberanía.En la década de los 70, Washington apoyó a los dictadores de América del Sur —Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y esporádicamente, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela—.Durante la presidencia de Ronald Reagan, EEUU entrenaba, armaba y financiaba a los grupos insurgentes que intentaron derrocar el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que gobernó Nicaragua luego del derrocamiento en 1979 de la dictadura de Anastasio Somoza.En octubre de 1983, EEUU, junto con Barbados, Jamaica y miembros de la Organización de Estados del Caribe Oriental, desembarcó tropas en Granada y derrocó al gobierno de Hudson Austin, apoyado por Cuba y la URSS.En diciembre de 1989, el Ejército de EEUU invadió Panamá con el propósito de capturar al general Manuel Noriega, requerido por la justicia estadounidense por el delito de narcotráfico. La denominada Operación Causa Justa dejó más de 3.000 víctimas mortales.En septiembre de 1994, EEUU lanzó una invasión en Haití para derrocar al régimen militar de facto y restaurar la democracia en el país devolviendo el poder al elegido régimen de Jean-Bertrand Aristide, derrocado en 1991 como resultado de un golpe de Estado.En abril de 2002, Washington intentó derrocar al entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez. No obstante, la intentona no tuvo éxito, y tan solo tres días después, el líder venezolano reasumió la presidencia.El golpe de Estado en Honduras ocurrió en junio del 2009, tras varios meses de crisis política entre los poderes de la República.Según confesó la entonces secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, en su libro 'Decisiones difíciles', Washington influyó en sus aliados del hemisferio para que el presidente Manuel Zelaya fuera destituido y no volviera a la presidencia.