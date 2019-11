Ayuntamiento culpa a Ferromex de accidentes en vías

Piedras Negras, Coah.- Los diversos y constantes accidentes que se registran en la ciudad sobre los cruces férreos, como el más reciente generado este martes en Villa de Fuente, el director de Obras Públicas, Anselmo Elizondo se pronunció en que es Ferromex, el culpable de estos casos, por no dar atención a las áreas de oportunidad que existen en esta localidad y que son exigidas por parte de la autoridad municipal.



“Las advertencias que hemos venido señalando desde febrero en que necesitamos la atención de ferromex en piedras negras, prácticamente pues estamos abandonados por ferromex, a pesar de ser el puerto de mayor tránsito ferroviario en el país, sentimos que piedras negras no tiene la atención y el respeto que se merece” argumentó.



Pasos a desnivel, plumas entre otros proyectos son los que le urgen a esta frontera, aseguró el entrevistado al afirmar, pero la firma, aseguró, no demuestra el más mínimo interés ni conciencia social para poner en marcha este tipo de obras que se requieren de manera inmediata por el gran crecimiento que está registrando Piedras Negras.



“Ferromex es una empresa que viene a hacer negocio a Piedras Negras y quien usa las vías son ellos, nosotros lo único que queremos es el cruce de vías, pasar, sin el mayor estorbo posible (...), con mucha insistencia apenas hemos logrado que nos instalen las placas de concreto que van entre las vías (...), está muy molesta la ciudad (...), no vemos ninguna solución” expresó.