Azteca pide renuncia de Paty Chapoy para no pagarle 30 mdp

ya no es tan bienvenida en, pues directivos quieren su renuncia para no pagarle los 30 millones de pesos que cobraría como liquidación.Una amiga cercana de Paty Chapoy habló con la revistapara contarle sobre los supuestos problemas que enfrenta desde principios del año con, director de Contenidos de TV Azteca.La fuente cuenta que se trata de una lucha de poderes, la cual está perdiendodebido a los cambios que ha hecho su rival en el famoso programa Ventaneando, donde ella ha sido la cabeza principal durante muchos años.Ha sufrido cambios de horario, disminución de tiempo y una despido masivo de personal, pues menciona que antes el equipo se conformaba por 80 personas pero ahora sólo quedan la mitad y se espera un recorte más.Debido a esto, la periodista ha entrado en un desequilibrio total por lo que se espera su pronta renuncia a pesar de que ella menciona públicamente que está a gusto con la empresa.Mientras tantomantiene viva esa pelea para que ella renuncie y no la liquiden porque se trata de una cuantiosa cantidad monetaria.La amiga anónima menciona que Paty gana alrededor de 1 millón de pesos al mes por lo que su liquidación consistiría en 30 millones de pesos, un dinero por el que ella está peleando.Finalmente, la fuente declaró que el odio entre ambos personajes nació desde que Ciurana estaba en, es decir, desde hace 20 años y que, incluso, Paty Chapoy confesó en un libro que dicho director le dijo que siempre buscaba la forma de cómo arruinar su carrera.Con información de Mariana Vidal | Starmedia