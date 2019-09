Baja de Salcedo contra Cruz Azul en final

Monterrey, NL.- Los Tigres podrían tener una baja sensible al estar en duda la participación de Carlos Salcedo para la final de la Leagues Cup ante Cruz Azul, el próximo miércoles, en Las Vegas.



Salcedo participó en la fecha FIFA y jugó contra Argentina, donde México cayó 4-0.



Tras su regreso, el defensa felino no formó parte del cuadro titular ante el Tijuana, partido en el que empataron los regios el viernes.



Carlos Salcedo está en duda para el juego de media semana, trae una molestia de una posible contractura que no le permitiría jugar el partido ante La Máquina.