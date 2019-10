Bajan ventas en Allende

Allende, Coah.- El alcalde Antero Alvarado Saldívar afirmó que a tres meses del colapsado puente vehicular entre Allende y Morelos el comercio, la empresa y la industria del municipio de Allende reportan una grave disminución en sus ventas por la falta de ingreso de los consumidores que ahora prefieren hacer sus compras al municipio de Nava.



Entrevistado sobre el tema dijo que esta situación era de esperarse debido a lo arriesgado para los visitantes al cruzar por la carretera federal 57 al municipio de Allende y retornar sin las garantías de seguridad con el peligro de un accidente.



Aunado a ello, agregó, tenemos una preocupación porque entre los días 22, 23 y 24 de noviembre durante la celebración del Día del Pavo en la unión americana, se espera un flujo de más de 20 mil paisanos por esta carretera.



De tal manera que si en el libramiento de Allende se espera una circulación entre 20 mil vehículos los días 22, 23 y 24 de noviembre, más una estimación de tres mil vehículos de ida y vuelta hacia Allende por la carretera federal 29, el congestionamiento será crucial con altas probabilidades de un percance.



Los señalamientos en dicho crucero no son suficiente y otros mas están tirados, además las únicas dos personas que la hacen de semáforos nada más guían en horas del día ya que durante la noche no existe ninguna vigilancia de las patrullas de caminos.



“Existe una irresponsabilidad total de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al no autorizar la demolición y reparación del puente”, declaró el alcalde.



Manifestó que esto agrava la situación económica de Allende porque los vecinos prefieren ahora viajar a Nava o a Piedras Negras a hacer sus compras comerciales u otros servicios por lo que se prevé un desplome en las ventas en todos los negocios.