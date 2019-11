Bajará generación de empleo y el poder adquisitivo

Saltillo, Coah.- El Gobierno Federal prometió un crecimiento económico del 4% en el Producto Interno Bruto, sin embargo, cerrará entre cero y 0.5%, de acuerdo con analistas, casas de bolsa y bancos.



Gilberto Aboites Manríque, director del Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Autónoma de Coahuila, informó que el bajo crecimiento económico impacta en baja generación de empleo y esto reducirá el poder adquisitivo de las familias el próximo año, incluso, puede haber despidos en las empresas y congelamiento de salarios.



“Los escenarios que se perfilan para el próximo año, en el mejor de los casos, nos hablan de crecimiento del 1.5%; en el peor de los casos, nos hablan de crecimientos nuevamente cercanos al .5, al cero, 0.5”.



“Para las familias de México, un bajo crecimiento económico pone en primer lugar la angustia de no saber cuánto tiempo continuará su fuente laboral, de trabajo… ¿Qué significa un bajo crecimiento? Significa que hay riesgo de clausura de fuentes de trabajo y eso genera dinámicas sociales de gran tensión entre la población”.



Además, en el país, la inversión del sector privado no es lo que se pudiera esperar.



“Más allá de los discursos y de las promesas, la verdad es que no se ve en ningún indicador económico que la industria esté invirtiendo de manera significativa en la economía nacional, es decir, no hay inversión privada y eso es uno de los motores centrales en la dinámica económica”.



“Si el gobierno ve decrecer sus ingresos por la vía fiscal y la iniciativa privada no invierte, entonces lo que tendremos es un escenario de mayor lentitud en la economía y la consecuencia es una reducción en la planta laboral”.



Incluso, advirtió, puede haber congelamiento de salarios, en el mejor de los casos, para mantener los puestos laborales.



“El menor de los males es que se congelen los salarios, siempre y cuando no haya un crecimiento de los precios, que la inflación no crezca”, apuntó.