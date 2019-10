Barbosa rechaza disculparse por sus dichos sobre Martha Erika Alonso

"Ninguna disculpa daré, que se disculpen ellos con el pueblo, porque fueron unos rateros", puntualizó el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, luego de las declaraciones que dio hace dos días de que en el 2018 le robaron la elección. pic.twitter.com/FftOFgt9JJ — Ultra Noticias Puebla (@Ultrapuebla) 11 de octubre de 2019

El gobernador de Puebla,, rechazó ofrecer una disculpa por sus declaraciones del pasado miércoles, cuando dijo que lay su esposo, el senador Rafael Moreno Valle,por “haberle robado” la elección en 2018.“Que se queden sentados (los que esperan disculpas). Miren, mis expresiones, fueron expresiones de cultura popular, ¿verdad que sí?, que todos hemos tenido. Fue una expresión de cultura popular”, afirmó al ser cuestionado al respecto.Detalló que su comentario pegó “en el corazón de la hipocresía del PAN y de la derecha y “algunos paniagudos de ellos”.Además, afirmó que él no va a a cambiar su estilo de ser ni de pensar. “”. Y precisó que quienes tienen que disculparse son los panistas, “que se disculpen con el pueblo porque fueron unos rateros”.El mandatario estatal manifestó que la reconciliación, que es lema de su gobierno, no es sinónimo de que no se investigue la corrupción que hubo en los pasados gobiernos de Puebla.Al respecto, Randy Álvarez, hijo adoptivo de Alonso y Moreno Valle, pidió al gobernador de Puebla dejar el odio hacia sus padres y concentrarse en laborar en beneficio de las necesidades de la entidad.“Soy el hijo de la maestra Martha Érika, te pido en memoria de mi madre que dejes ya tu odio hacia ellos, que te concentres en lo que el pueblo necesita, que el cargo que tienes es para ejercerlo, sé un hombre y respeta, empezando porque es una mujer de la que estás hablando”, escribió el joven en sus redes sociales.El pasado 9 de octubre, Barbosa reiteró que en 2018 ganó la elección, pero a quienes se la “robaron, los castigó Dios”.El mandatario no se refirió por sus nombres a Martha Érika Alonso, la candidata a la que el Tribunal Electoral le dio la victoria de esa elección, y a su esposo, quienes murieron en el desplome del helicóptero en el que viajaban el 24 de diciembre pasado.Ser gobernador, dijo Barbosa en el primer informe de la alcaldesa de Huejotzingo, Angélica Alvarado, le costó mucho trabajo porque se tardó 19 meses en llegar al 2 de julio de 2019, al referirse a la elección que ganó, luego de la muerte de la gobernadora.