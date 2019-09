Barcelona ‘es mi casa’, asegura Messi; no piensa salir del club

El capitán del Barcelona, Leo Messi se siente "en casa" en el equipo azulgrana, asegurando que no tiene "intención de moverme a ningún lado", pero dejó claro en una entrevista con el diario catalán Sport que quiere "ver que hay un proyecto ganador"."Sí, puedo decir que quiero estar en el Barcelona todo lo que pueda, hacer toda mi carrera porque esta es mi casa", aseguró Messi en esta entrevista publicada este jueves y realizada el martes."Mi idea es seguir acá el tiempo que me vea capacitado para rendir y que el físico me lo permita", añadió, tranquilizando a los aficionados culés después de las informaciones surgidas hace unos días sobre una cláusula en su contrato que le permitiría marcharse al final de cada temporada.El astro argentino apeló a la confidencialidad de los contratos para no hablar sobre esta supuesta cláusula, aunque insistió en que "no tengo intención de moverme a ningún lado, pero quiero seguir compitiendo y ganando"."Quiero seguir ganando cosas en el club, quiero seguir consiguiendo cosas importantes. Y para mí no significa nada la cláusula o el dinero. Me muevo por otras cosas. Lo más importante para mí es tener un proyecto ganador", aseguró.