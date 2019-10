Bautizan a Demi Lovato en el Río Jordán

“Este viaje ha sido muy importante para mi bienestar, mi corazón y mi alma. Estoy agradecida por los recuerdos creados y la oportunidad de poder llenar el agujero del tamaño de Dios en mi corazón”, dijo la cantante.



En busca de seguir por un camino de bienestar, la actriz y cantante, por lo que visitó Israel, donde“Hay algo absolutamente mágico sobre Israel. Nunca sentí una sensación de espiritualidad o conexión con Dios ... algo que me faltaba desde hace unos años. La espiritualidad es muy importante para mí ... ser bautizado en el río Jordán, el mismo lugar donde Jesús fue bautizado, nunca me he sentido más renovado en mi vida”.Lovatoy recordó que tiene antepasados judíos.La intérprete de Sorry not sorry, Here we go again y Made in the USA,ya que tendría la posibilidad de “visitar los lugares sobre los que había leído en la Biblia mientras crecía”.La exchica Disney, un lugar para niños con necesidades especiales en el que se enamoró “de una pequeña belleza”, además de pasar por el Yad Vashem, donde compartió “un tributo tan hermoso y un recordatorio que nunca podemos olvidar”.Demi, quien hace un mes, cansada de avergonzarse de su cuerpo publicó una fotografía sin filtros y dejó ver todas sus imperfecciones,. En julio pasado cumplió un año sobria.