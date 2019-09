Bebé es alimentada con café; familia no puede comprarle leche

Indonesia.- Una bebé de 14 meses, de nombre Hadijah Haura, ha sido alimentada desde hace 8 meses con biberones de café, y consume aproximadamente cinco tazas al día, ya que, según aseguran sus padres, no tienen como darle leche u otros alimentos, pero aseguran que esto no ha afectado la salud de la pequeña, ya que es activa y ya ha logrado caminar sola.



Su madre, Anita, trabaja como peladora de copra y gana menos de 1.50 dólares, lo cual no es suficiente para cubrir las necesidades de la casa.



Asegura sentirse preocupada por el desarrollo de la pequeña, sin embargo, por ahora no tiene otras opciones.