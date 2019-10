Bebés deben acudir al dentista

Saltillo, Coah.- La comida chatarra que atrapa a los niños, hace que estos sean los clientes más frecuentes de los odontólogos, en tanto que los padres descuidan la atención bucal de los pequeños.



María Guadalupe Durón Loera, médico cirujano dentista, informó que desde bebés debe visitarse al dentista, puesto que los llamados “dientes de leche” también pueden presentar caries y las bacterias pasan a los dientes permanentes.



“Desde bebés (llevarlos a consulta), desde que sale el primer diente de leche, que es a partir de los seis meses, porque la caries no respeta si eres un bebé un adulto”.



“Mucha gente tiene esa creencia, se le van a caer, no se los atiendo, pero la infección pasa de los dientes de leche a los permanentes, entonces corremos el riesgo de que el diente permanente salga infectado”.



Los problemas más comunes son el sarro, caries y enfermedad periodontal y los abscesos, que son infecciones en la boca, a raíz de una caries muy avanzada o de una muela que ya está fracturada.



“Lamentablemente está sucediendo mucho con los niños porque los papás no están poniendo la atención adecuada en los niños, están comiendo muchos azúcares, carbohidratos, dulces, galletas, chocolates, jugos, refrescos, y todo eso repercute en la salud bucal”.



Una mala alimentación, higiene deficiente y la falta de cultura dental es lo que lleva a sufrir problemas dentales.



“Acudir al dentista, tener buena higiene dental, cepillarte 3 veces al día, usar hilo dental, aunque sea una vez al día, usar enjuague bucal, pero lo más importante es tener una buena técnica de cepillado”, apuntó.