Becky G recibirá el premio Evolución Extraordinaria en los AMAs

Becky G recibirá el reconocimiento Evolución Extraordinaria que otorgarán los Latin American Music Awards durante su quinta ceremonia de premiación el próximo 17 de octubre en el Dolby Theatre de Hollywood, California, informó Telemundo La México-estadounidensecomo artista joven que demuestra cambio, y un, logrando alcanzar el éxito de manera acelerada en poco tiempo.La interprete de 22 años,cuando logró reconocimiento posteando sus videos con covers que la han catapultado a estar entre las mayores figuras de la música juvenil.Entre otrosde la cantante internacional,en el listado Latin Airplay de Billboard ("Mayores" y "Sin Pijama"),y ser la estrellaEl año pasado,por Artista Favorita-Femenina y por Canción Favorita-Urbano (por "Mayores") al tiempo que fue galardonada con el premio “Diamond Play Button” por YouTube por haber superado los 10 millones de suscriptores en esa plataforma digital., Artista Favorita Femenina, Canción Favorita Pop por "Lost In The Middle Of Nowhere (remix)” y me Video Favorito por "La Respuesta" junto a Maluma.Becky G también ha participado en giras junto a estrellas de la talla de Katy Perry, Demi Lovato, J Balvin y Jason Derulo y ha grabado colaboraciones con Pitbull, Daddy Yankee, Maluma, Bad Bunny, Natti Natasha, Anitta y CNCO, entre otros.