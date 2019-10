Becky G va despacio con su carrera

“Es un disco que me representa cien por ciento, los dos lados de mi personalidad, por eso decidí poner el nombre Mala Santa, porque me considero ‘la mala’ y ‘la santa’ de la industria.

Para lanzar una carrera musical que vaya a tener éxito no existe una fórmula, y es que mientras algunos artistas editan de inmediato su primer álbum, otros prefieren “marinar” su proyecto hasta que quede al punto.Tal es el caso de, quien luego de más de una década de arduo trabajo, finalmente cristaliza su sueño y alista el estreno de su primer disco, Mala Santa, para el 17 de octubre.“Ya tengo como 12 años trabajando en esta industria; empecé trabajando a los 9. Me ha tomado todo este tiempo prepararme al máximo para esta etapa. Siento que todo pasa a su debido momento.“Antes yo pensaba, ansiosa, ‘¿por qué no ahorita (publicar mi disco)?’, y pasaban años y años y nada. Sin embargo, ahora esto es real. Finalmente llegó lo que siempre esperé”, reconoceRebbeca Marie Gómez, nacida en Inglewood, California, y de raíces mexicanas, decidió apostar todo en esta placa, donde se espera que incluya temas como La Respuesta, Sin Pijama y su megaéxito Mayores.“Ustedes me conocieron como jovencita, una nenita muy tierna y dulce, y sigo igual, pero ahora soy mujer y he encontrado mi sensualidad, mi mensaje como mujer en esta industria y mi estilo”.La primera probadita de su debut discográfico la ofrecerá el 3 de noviembre en Sevilla, España, cuando se adueñe del escenario de los MTV Europe Music Awards (EMA) 2019, donde fungirá como conductora.“Gracias a Dios no me siento nerviosa, más bien me siento muy honrada por la oportunidad. España ha sido un país que desde el principio de mi carrera en español me ha dado mucho apoyo y mucho amor.