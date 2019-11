BELINDAGATE: Acusan a Belinda de secuestro y extorsión a periodistas

“Una cosa es que te pidan algo y otra es tenerte en un camerino encerrado en contra de tu voluntad y exigir que si no se bajan los videos no salías a cantar en el show que no tiene nada que ver con Chisme NO Like”.



En entrevista con el programa, Lupillo Rivera aceptó ante las cámaras de que mantuvo una relación sentimental con Belinda por 5 meses, sin embargo, dicha entrevista exclusiva fue eliminada del canal del programa periodístico.aseguraron durante la transmisión de Chisme NO Like de ayer 20 de noviembre que la Belinda pidió que se borraran de su canal los cinco videos donde Lupillo mencionaba los detalles sobre su romance.Los periodistas aseguran que la cantante los chantajeo para borrar evidencia de su relación con Rivera.Ceriani y Beristain contaron durante su programa quehabló directamente con Pepe Garza (organizador de Los Premios de la Radio y esposo de Elisa Beristain) y le dijo que no se subiría al escenario de tal evento ese día si no se eliminaban los videos de Chisme NO Like en donde ella aparecía mencionada sobre su relación con Lupillo Rivera.De acuerdo con Elisa Beristain y Javier Ceriani uno de los integrantes del equipo de trabajo del programa, fue obligado por Belinda y su gente de trabajo a permanecer en un camerino mientras se borraban los videos en los que Lupillo Rivera habla de su romance con la cantante.y su equipo de trabajo, decidió renunciar a su trabajo pues se sintió amenazado.Por su parte Javier Ceriani explica que lo que está sucediendo es algo muy grave pues se trata de un equipo periodístico quienes denuncian violaciones, acosadores, delitos sexuales, etc.Ante esta situación, Elisa Beristain asegura que no se dejarán intimidar por parte de Belinda por lo que de nuevo volverán a subir los videos que la cantante exigió se borraran del canal de Chisme NO Like en donde Lupillo Rivera confiesa la relación amorosa que sostuvieron.