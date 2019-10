Beneficios de tener un buen historial crediticio

Tues la carta de presentación que tienes ante las entidades financieras, es tan importante tener un buen historial como tener un buen currículum a la hora de ir a buscar trabajo.Tu historial crediticio contiene información muy relevante sobre ti para las, por ejemplo: si eres puntal con los pagos, si cumples con todos ellos, si solicitas muchos créditos y con qué frecuencia y el monto de cada uno de ellos.Mantener un control de las finanzas personales puede parecer complicado, pero en realidad, lograrlo es cuestión de, como por ejemplo pagar a tiempo, ser consciente de tus deudas y no exceder tu capacidad de endeudamiento, entre otras.Algunosque te brinda el tener un buen historial crediticio son:Siempre que tengas un buen historial crediticio tendrás más posibilidades de obtener financiación, por lo que procura seguir buenas prácticas financieras, considera que al no tener buen historial crediticio pocas entidades de crédito te otorgarán otro préstamo, por lo tanto, es importante mantener un historial positivo y adecuado si pretendes solicitar algún préstamo en el futuro.Las entidades de crédito ofrecen importantes beneficios a sus mejores usuarios, estos beneficios se traducen en mayores plazos o mejores tasas de interés al convertirte en un cliente preferencial, ya que la entidad confía más en ti.Tener la seguridad de que tus finanzas están en orden y que tus deudas están bajo control es un importante beneficio de contar con un sano historial crediticio. Alcanzar esta tranquilidad merecerá el esfuerzo de ser responsable y cumplir con los pagos de forma puntual., ya que los trámites se reducen y son más sencillos de obtener, esto es debido a que cuentas con los requisitos necesarios para ello, además de ofrecer una mayor confianza a las entidades de crédito gracias a tu historial.Según la edición más reciente de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, a 18.7% de los solicitantes de crédito se les negó por no tener historial crediticio y al 34.6% por tener un mal historial, si sumamos dichos porcentajes, más de la mitad de personas que quisieron hacer uso de esta herramienta no pudieron hacerlo, ¡no subestimes el poder de un buen historial crediticio!Aquí te dejamos algunosque pueden ayudarte a1. Estar pendiente de las fechas de pago y realizarlo puntualmente.2. Conoce tu estado de cuenta, ya sea de manera física o digital, el no recibirlo no te exime de la responsabilidad ni del deber de saldar tu deuda.3. Pagar en la medida de lo posible el total del crédito, o bien siempre más del monto mínimo de forma oportuna, a fin de evitar o reducir el pago de intereses y mejorar tu historial.¿Quieres saber más? Encuentra más información que te ayudará a entender más de finanzas personales en https://www.banamex.com/sitios/educacion-financiera/ No olvides visitarnos en la Semana Nacional de Educación Financiera, que se llevará a cabo del 10 al 13 de octubre en la Calzada Juventud Heroica, dentro de la 1ra. sección del Bosque de Chapultepec, donde podrás aprender más sobre un mejor manejo de tus finanzas personales.