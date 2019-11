Besar a mascotas podría afectar hígado y pulmones

Ciudad de México.- Si bien no son letales, los besos de mascotas pueden producir desde inflamación crónica en el estómago, dolor abdominal, diarrea o fiebre, hasta afectaciones a órganos como el hígado y los pulmones, señaló la especialista Nayeli Xochiquetzal Ortiz Olvera.



No todos los microorganismos que transmiten los animales al besar o lamer la cara causan enfermedad. Sin embargo, de acuerdo con la gastroenteróloga de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) deben considerarse de cuidado algunos como Campylobacter jejuni, Helicobacter heilmannii (H.H.) y pylori (H.P.), así como Toxocara.



Referente a H. heilmannii, detalló mediante una publicación de la casa de estudios, los humanos solo son portadores y no les provoca daño, mientras que en animales origina afecciones estomacales como inflamación, vómito y diarrea.



En tanto Campylobacter se manifiesta en el humano con dolor abdominal, fiebre y diarrea, que puede complicarse con deshidratación. Su periodo de incubación es de horas a días y pude tardar meses en manifestarse.



En cuanto a la toxocariasis, la larva que la produce viaja por el torrente sanguíneo y puede infectar casi cualquier tejido; el hígado y los pulmones son los de más frecuencia.



Además, el paciente presenta fiebre e inflamación en el hígado sin causa aparente y su periodo de incubación es de cuatro días hasta meses.



Por ello recomendó no dejar que las mascotas laman la boca o los ojos a fin de también evitar conjuntivitis o alguna otra infección severa, y lavarse adecuadamente las manos después de acariciarlas.