Biblioteca Iberoamericana será centro cultural

Guadalajara, Jal.- La llegada oficial de la escritora y poeta Carmen Villoro a la dirección de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz marca una nueva etapa en la que el recinto se convertirá en centro cultural, anticipó Alonso Solís Sillas, subdirector del espacio.



Ayer en un acto oficial de la Universidad de Guadalajara, Villoro tomó protesta de su cargo como la nueva directora del recinto, anteriormente dirigido por Fernando del Paso, quien estuvo al frente de la biblioteca por los últimos 26 años hasta su fallecimiento en 2018.



Solís Sillas aseguró que la nueva dirección asume el compromiso de renovar el espacio y ampliar su red de actividades a fin de que la biblioteca deje de ser un mero repositorio de libros.



“Proponemos hacer una reestructuración que haga de la biblioteca un verdadero centro cultural para los jaliscienses”, afirmó el subdirector.



El plan, del que no se dijo cuándo comenzaría, propone que el recinto albergue exposiciones artísticas, proyección de películas, talleres, conferencias y la creación de una unidad editorial que publique una gaceta mensual de sus actividades.



Hacia el final del evento, la también directora de la Cátedra Literaria Fernando del Paso tomó la palabra para hacer un recorrido por sus memorias en las que la literatura y la poesía han sido dos grandes fuerzas que la han acompañado desde la infancia.



“A los 60 años cumplidos, la vida, siempre sorprendente, me ofrece un regalo: dirigir la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz”, expresó la narradora con la voz entrecortada por la emoción.



“Recibir la estafeta del mejor proveedor de 10 mil metros de metáfora sostenida no es nada fácil, pero su ejemplo de compromiso con la literatura y sus valores libertarios me sirven de señuelo. Lo tengo aquí y como a un santo le prendo la veladora y le rezo con sus propias palabras”, pronunció.