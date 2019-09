Bienestar social y seguridad, prioridades de Hacienda en 2020

Ciudad de México.- El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, sostuvo que las tres prioridades para el Paquete Económico 2020 serán el bienestar social, la seguridad y rescate del sector energético.







A unas horas de que se entregue el documento al Congreso de la Unión, el funcionario manifestó que para detonar el crecimiento económico se presentará un presupuesto “extraordinariamente responsable”.



Subrayó además que, al conocer los límites de la política fiscal, serán muy cuidadosos con las prioridades del gasto.



“Hay cuando menos tres sectores que tienen presupuesto suficiente, uno de ellos es el bienestar, el Instituto del Bienestar Social”, manifestó el secretario.



Destacó que la mayor parte de los recortes que se tenían que hacer ya se hicieron, y el presupuesto del próximo año irá creciendo y subrayó que algunas áreas, como la Guardia Nacional, van a tener recursos adicionales.



“Hay otras (áreas) que tendrán algunas disminuciones, o sea son variaciones esperadas, pero no va a haber grandes cambios o disminuciones en los presupuestos”, expuso el titular de la Secretaría de Hacienda.



Indicó que el país es de ingresos medios, en el que el 50 por ciento de la población vive por debajo de la línea de pobreza, “y uno de los elementos privilegiados del presupuesto van a ser los recursos que están dedicados al bienestar”.



Agregó que en segundo lugar se encuentran los recursos que están asociados con la seguridad, debido a que hay niveles de violencia que han crecido en los últimos 15 años, por lo que se incrementará el presupuesto en seguridad.



El tercer punto, dijo, es impulsar la productividad energética del país, pues durante muchos años México dependió de los recursos petroleros, que se extrajeron principalmente de Pemex, lo que generó que la producción petrolera haya pasado de 3.4 millones de barriles por día en 2004 a apenas 1.6 millones de barriles al cierre de 2018.



Herrera Gutiérrez subrayó que el gobierno va a tener que ser más eficiente en su manera de recaudar recursos y adelantó que propondrá al Congreso una serie de instrumentos que les permitirán a recaudar mejor.



Sostuvo además que la política de austeridad tiene que ver con hacer “un ejercicio racional, eficaz y eficiente e incluso transparente del gasto”.



Por otra parte, explicó que, aunque el presupuesto estará aprobado en los próximos meses y empezará a funcionar a partir del 1 de enero no hay ninguna razón por la cual no sea posible iniciar algunas licitaciones desde ahora.