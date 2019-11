Billie Eilish anuncia nuevo material

Billie Eilish dio una gran sorpresa a sus seguidores luego de acudir a sus redes sociales para dar a conocer una excelente noticia.El domingo por la noche la cantante de "Bad Guy" reveló en las redes sociales que un nuevo lanzamiento, titulado "Everything I Wanted", se lanzará el próximo miércoles 13 de noviembre.Eilish se limitó a no dar muchos detalles más allá de la fecha, la hora y el título del lanzamiento, pero eso es todo lo que los fanáticos de la estrella necesitan para adelantar que un seguimiento, ya sea una canción, un EP o cualquier otra cosa, a When We Fall Asleep, finalmente está cerca.Esta es la primera salida de Eilish desde su álbum, que debutó en el número 1 en el Billboard 200 en abril.Billie recientemente grabó un álbum en vivo en Jack White's Third Man Records en Nashville, que se lanzará en diciembre.