Billie Eilish confirma conciertos en México

Billie Eilishpara ofrecer dos conciertos comoen la Arena VFG, de, y elserá el 27 en el Palacio de los Deportes de laLapara tarjetahabientesse llevará a cabo el, y laal públicocomenzará elEn el caso de Guadalajara, los boletos tendrán un costo de 590 a 1920 pesos, más cargos, mientras que para la Ciudad de México costarán entre 620 y 1790 pesos más cargos.México para promocionar su álbum debut, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, en el, el próximoen la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.