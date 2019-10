Biopic de José José mostrará a las Saritas como auténticas villanas

“Voy a incluir las escenas que fueron mi punto de vista y viví. Le habían dicho que había una investigación y cuando llegué a Miami lo corroboré. A mí Sara Sosa, frente a José, me dijo que había una investigación porque Laura Núñez (asistente personal del cantante) estaba envenenando a su papá.

“Su hija usaba mucho a Dios. Le decía que Diosito le dijo que lo fuera a rescatar. Para mí, es clarísima la manipulación. Ella me dijo: ‘Si quieres ser parte de mi equipo, te prohibo hablar con Laura y con Rafa’. Frente a José le pregunté si estaba él de acuerdo y ella interrumpió para demostrar que tenía el mando. Yo decía que les diéramos el beneficio de la duda, pero ella dijo que si quería ser parte de su equipo tenía que hacer lo que ella estaba pidiendo”, contó.

La imagen de las Saritas como villanas que adoptó México tras la muerte dees una que, por experiencia propia, también avalaPor ello, el escritor de la serie “José José: El Príncipe de la Canción”, las mostrará así en laque prepara de “El Príncipe de la Canción”, titulada “”.Desde 2010, comentó Jiménez, comenzó a tener entrevistas con el cantante para escribir su serie, emitida desde 2018.Fue precisamente en mayo de ese año cuando sus conversaciones con el cantante terminaron de manera abrupta e inesperada, dado que fue incomunicado por, su hija menor.También dijo que: “Rafael Rivas (mánager del artista) les pagaba a los doctores para que inventaran que tenía cáncer. Le dijeron que ellos y sus hijos de México querían quedarse todo y él, enfermo, estaba creyendo”, recordó el también actor, quien protagonizará el filme, el cual será hablado en español e inglés.Jiménez asegura que José José no estaba convencido de lo que le contaban, pero que su hija lo tenía engañado.Por su relación cercana con el cantante, a quien describe como un apasionado del trabajo, supo que en septiembre de 2017 él no quería volver con Sara Salazar, la mamá de Sarita, quien ni siquiera contestaba sus llamadas.También, José José le dijo que consideraba una lacra al esposo de su hija, pero que volvería a Miami porque estaba preocupado por su nieta.Jiménez destaca que no se cumplió la voluntad sobre sus restos.“Siempre venía la pregunta de qué quería cuando se muriera y él decía que quería al 100 por ciento ser enterrado. Yo contradigo a Sarita, a mí, que estaba escribiendo su vida, me lo dijo. Decir eso para quedarse parte allá fue un melodrama que yo llamo maquiavélico, orquestado y egoísta“, opinó.El filme también mostrará las, que autorizó contar su vida sin vergüenza.Para el filme, Jiménez aún tiene pendientes entrevistas con personas cercanas al intérprete, como su amigo Ricardo Rocha y su segunda esposa, Anel Noreña.