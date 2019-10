Bloguera graba su propio accidente a 180 km/h

La alta velocidad es muy mala compañera cuando de conducir un vehículo se trata. Junto a los despistes y el consumo de alcohol u otras sustancias es la causante de la mayoría de siniestros en la carretera. Pero si hay la velocidad le sumas la imprudencia, el resultado puede ser fatal, aunque por fortuna no es el caso que nos atañe.Una bloguera especializada en motos ha sufrido un brutal accidente enmientras circulaba con una motocicleta a gran velocidad por la autopista rusa, siendo grabado el siniestro por la cámara que llevaba a bordo.La mujer y otros compañeros estaban filmando arriesgadas maniobras mientras circulaban a. Durante sus carreras, la bloguera sufre un violento accidente en una curva y sale despedida. Pese a la aparatosidad del siniestro, no ha sufrido lesiones que revistan mucha gravedad.Según explicó la chica, se le enganchó el dedo pulgar en la valla de seguridad del lateral de la autopista y esto propició la caída. Ha relatado que solo tiene un dedo roto y sufre lesiones en los nervios que conectan el brazo con el hombre. No obstante, vive para contarlo.