Bloquean Conade por falta de pago

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte sigue acumulando quejas e inconformidades. Entrenadores de deporte paralímpico bloquearon este lunes el acceso principal de la dependencia, ubicada al sur de la CDMX como medida de presión para que les paguen sus salarios que no han recibido en lo que va del año.



Una centena de personas comandadas por el presidente de la Federación Mexicana Del Deporte para de Ciegos y Débiles Visuales, Efraín Mora, y entre quienes se encontraban administrativos, personal de intendencia y choferes que tampoco han cobrado, se apostaron en la entrada de la Conade con pancartas y gritando consignas para que sean cubiertas sus percepciones a la brevedad.



Entrenadores y personal de ninguna de las federaciones paralímpicas de atletismo, golbol, futbol 5 natación, boccia, entre otras, ha recibido su sueldo en lo que va del año y la Conade ha pretextado falta de recursos o modificaciones en las reglas de operación y otros trámites administrativos y fiscales.



Los entrenadores afectados acudieron a los pasados Juegos Parapanamericanos de Lima 2018 con la promesa de que al regresar se les pagarían los sueldos atrasados, luego de que habían advertido no acompañar a los deportistas. Sin embargo los depósitos no se hicieron y pese a que incluso ya enviaron una misiva al Presidente Andrés Manuel López Obrador exponiendo su situación y también solicitaron hablar con la titular de la Conade, Ana Guevara, su problema no se resolvió y por eso decidieron acudir este lunes a la Conade.



Una comisión de afectados fue recibida por el Subdirector de Calidad para el Deporte de la Conade, Israel Benítez y de acuerdo con uno de sus integrantes el funcionario se comprometió a cubrir los adeudos antes del 20 de octubre



Los sueldos de los entrenadores oscilan en los 10 mil pesos mensuales, mientras que de administrativos y otro tipo de personal van de los 4 mil a los 8 mil pesos mensuales.



Con información de Adrián Basilio