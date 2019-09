Bloqueo de Policías Federales en AICM continúa tras 7 horas

Ciudad de México.- Policías federales alzan la voz y no piensan retirarse de la Terminal 1 de la Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.



Ni la lluvia y menos la desesperación, sumado al coraje de miles de usuarios que tienen previsto un vuelo en las próximas horas, hizo replantear la decisión de elementos federales en mantener el bloqueo que ya suma siete horas.



Los cerca de doscientos inconformes llegaron alrededor del mediodía a las inmediaciones de la terminal uno y minutos después aprovecharon el descuido de las autoridades capitalinas para comenzar con el bloqueo.



Cientos de pasajeros se han visto afectados desde mediodía, por lo que se vieron en la necesidad de bajarse de los vehículos en los que eran transportados e inmediatamente corrían con equipaje en mano a mostradores para no perder su vuelo



Ante la mirada de elementos de la Policía Auxiliar y preventiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes sólo se encuentran apostados sobre el camellón de boulevard Puerto Aéreo, los policías federales advierten que de no llegar a un arreglo con sus peticiones los bloqueos se extenderán por más tiempo.



A pesar de que el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, mantiene una reunión en un restaurante de la capital con el abogado defensor de los inconformes, Ricardo Mejía, los federales no tienen respuesta favorable para liberar la circulación del circuito interior.