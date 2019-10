Boeing descubre fisuras en sus aviones; envían alerta

Estados Unidos.- Boeing anunció este jueves que varias decenas de sus aviones 737 NG no podrán volar hasta que se reparen las fisuras en la estructura, un problema que se añade a las dificultades de la compañía estadounidense en los últimos meses.



Poco antes, la compañía australiana Qantas había anunciado que dejará en tierra un Boeing 737 NG por una fisura en la estructura y que está examinando otros 32 aviones, aunque aseguró que los pasajeros no tenían nada que temer.



Por su parte Corea del Sur indicó que nueve aviones del mismo modelo fueron inmovilizados en octubre en el país, cinco de ellos operados por la compañía Korean Air.



A principios de este mes y cuando ya estaba atrapado en la crisis del 737 MAX, Boeing anunció un problema en el "pickle fork", una parte del avión que conecta las alas con el fuselaje y es clave para la aerodinámica del aparato.



La agencia federal estadounidense de aviación (FAA) anunció entonces la inspección de algunos Boeing 737 NG tras descubrir "fisuras estructurales" en un avión en China.



En los últimos meses la reputación de Boeing se ha visto afectada por dos accidentes de sus aviones 737 MAX que dejaron 346 muertos. Desde hace siete meses la flota mundial de ese modelo está en tierra.



SEGURIDAD

En esa directiva del 3 de octubre, la FAA pedía la inspección de cada aparato antes de que alcance los 30.000 ciclos de vuelo. El avión de Qantas con fisuras tenía menos de 27.000 vuelos.



Por su parte un portavoz de Boeing en Sídney explicó este jueves a la AFP que menos del 5% de los mil aviones inspeccionados hasta ahora tenían fisuras y que fueron inmovilizados para repararlos.



Sin embargo, el portavoz no quiso dar cifras precisas pero un 5% corresponde a unos 50 aparatos.



Los 737 NG afectados por la medida no pueden volar hasta que hayan sido inspeccionados", precisó el jueves la FAA, que estimó, a principios de octubre, el número de aparatos en cuestión en aproximadamente 1.911 aviones en Estados Unidos.



Stephen Fankhauser, un experto aeronáutico de la Swinburne University of Technology, explicó que las piezas afectadas están construidas de manera que "la estructura pueda tolerar un cierto nivel de daños o de degradación".



Sin embargo, Qantas considera "irresponsable" inmovilizar todos los aviones. "Incluso si hay una fisura no compromete automáticamente la seguridad del avión", dijo Chris Snook, el responsable de ingeniería de la compañía australiana.



Solo utilizamos un avión si tiene todas las garantías de seguridad", agregó.



SOUTHWEST AFECTADA EN ESTADOS UNIDOS

De las cuatro principales aerolíneas estadounidenses, solo Southwest ha detectado aviones defectuosos (tres).



Continuamos trabajando con Boeing en la reparación de estos tres 737 GN y no tenemos fecha para su regreso al servicio", dijo un portavoz.



American Airlines, United y Delta han dicho que han extendido las últimas inspecciones de NG.



El 737 NG es el predecesor del modelo de un solo pasillo 737 MAX. El modelo tiene tres versiones (737-700, 737-800 y 737-900, entre 126 y 220 plazas) y desde los años 1990 se han producido 6.162 unidades, según Beoing.



Por su parte Ryanair, el mayor operador mundial de 737 NG, aseguró que no se ha visto afectado por el problema.



Ryanair continúa el examen de sus aparatos conforme a las consignas de navegabilidad y no prevé incidencias en sus actividades o en la disponibilidad de su flota", afirma la compañía en un comunicado.



La compañía de bajo coste Norwegian, que opera 118 Boeing 737-800, explicó por su parte en un mail a la AFP que su flota no está afectada por las inspecciones porque es muy reciente.



En cuanto a Transavia France, la filial de bajo coste del grupo Air France-KLM, indicó que está llevando a cabo verificaciones pero que de momento "no fue detectada ninguna anomalía", indicó un portavoz.