Bolt B75 Pro de Silicon Power, una joya de respaldo portátil

¿Necesitamos una SSD en pleno 2019? Por supuesto que sí.La evolución del disco duro. Un poco de historia.El primer disco duro fue inventado por la compañía IBM a principios de 1956 por encargo de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Se le llamó RAMAC 305 (Random Access Method of Accounting and Control, Método de acceso aleatorio de contabilidad y control). Estaba compuesto por un grupo de 50 discos de aluminio (de 61 cm de diámetro cada uno) que giraban a 3.600 revoluciones por minuto y estaban recubiertos de una fina capa magnética. El disco podía almacenar hasta 5 millones de caracteres (5 megabytes) y tenía una velocidad de transferencia de 8,8 Kbps. ¡Pesaba más de una tonelada!Mucho más reciente, en el año 1980 salió el ST-506 de 5,25′′ de Seagate que almacenaba, curiosamente, 5MB igual que su tatarabuelo de 1 tonelada, pero muchos kilos más ligero. Posteriormente en 1983 la empresa Rodime lanzó el que sería el primer HDD de 3,5′′ de la historia, se trataba del RO352 de dos platos y 10MB de capacidad, había nacido en ese 1983 el disco duro para las masas.Una unidad SSD, siglas del inglés ‘Solid State Drive’ o ‘Unidad de estado sólido’ es un medio de almacenamiento que no depende de piezas mecánicas para su funcionamiento, es decir, las revoluciones por minutos (RPM) de los platos que hacen a un disco tener una lectura mucho más veloz. En cambio un SSD posee almacenamiento de datos gracias a memoria no volátil o de tipo flash, lo que lo hace menos susceptible a los golpes, prácticamente no hacen ruido y tienen un menor tiempo de acceso y de latencia. Por otro lado los SSDs utilizan la misma interfaz que los discos actuales, SATA, por lo tanto son completamente compatibles con un sistema actual.Después, con el auge de las laptops llegó la portabilidad y los SSD se ha vuelto relativamente más económicos.El SSD portátil Bolt B75 Pro ( https://www.silicon-power.com/web/product-Bolt_B75_Pro ) de Silicon Power es de gran utilidad cuando se trata de almacenar grandes cantidades de archivos. Con la última interfaz USB 3.2 Gen 2 Tipo-C y disponible en 256 GB, 512 GB, 1 TB Y 2TB, se convertirá en el compañero perfecto para fotógrafos, diseñadores y otros profesionales. Con velocidades de lectura y escritura supersónicas (520 y 420 MB/s), podrá guardia y usar archivos donde quiera que vaya.Resistente a golpes de grado militar de hasta 1.22 metros de altura, la Bolt B75 Pro será el compañero ideal para profesionales en continuo movimiento. Su diseño en aluminio ligero le proporcionará además una perfecta disipación térmica.Es de destacar que el diseño del Bolt B75 Pro se inspiró en los aviónes Junkers F.13, un transportador alemán. Al igual que el avión, el Bolt B75 Pro tiene crestas o relieves, sin embargo, en el caso del dispositivo de almacenamiento, se colocan por estética y un poco también, para protegerlo de las huellas dactilares. Esto hace de la SSD un objeto que además de funcional y práctico, es mi agradable a la vista y tacto.Con Indicador LED en forma de “L”, diseño a prueba de golpes y arañazos. 2 cables USB 3.1 de carga rápida y transferencia de datos ( cable con conector Tipo-C a Tipo-C y cable con conector Tipo-C a Tipo-A).La unidad de estado sólido B75 Pro es tan elegante como indestructible.Características● Transferencia de datos ultrarrápida con conector USB 3.2 Gen2 ( hasta 10 Gbp/s)● Resistente a golpes de grado militar ( caída de hasta 1.22 metros de altura)● Diseño en relieve con superficie texturizada para ofrecer una protección completa contra arañazos y huellas dactilares.● Fabricada en un aluminio ligero que brinda una excelente disipación de calor ● Indicador LED en forma de "L"● Incluye 2 cables de carga rápida USB 3.2( cable con conector Tipo-C a Tipo-C y cable con conector Tipo-C a Tipo-A)● Software de descarga gratuita SP Widget para recuperación de datos y copias de seguridad, sistema de cifrado AES 256-bit y almacenamiento en la nube Por todas estas características y diseño el Bolt B75 Pro es una excelente opción de compra.