Boris Johnson promete una nueva propuesta sobre el Brexit

"Vamos a hacer una muy buena oferta, vamos a hacerla formalmente muy pronto", declaró Johnson desde Mánchester, donde se celebra el congreso anual de su Partido Conservador, a la radio BBC cuando falta un mes para la fecha prevista de salida de la Unión Europea.



El primer ministro británico,a Bruselas sobre el Brexit, pese a mostrarse poco preciso sobre dichas medidas.Se filtraron a la prensa varias versiones de las propuestas británicas destinadas a mantener abierta la frontera terrestre entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, país miembros de la UE.Este punto, que busca preservar el frágil acuerdo de paz del Viernes Santo que en 1998 puso fin a tres décadas de sangriento conflicto en Irlanda del Norte, es el más conflictivo en el acuerdo de divorcio negociado por la anterior primera ministra, Theresa May, y que Johnson intenta modificar con la esperanza de que sea aprobado por el Parlamento.Según una de estas versiones, el gobierno contempla realizar los controles aduaneros a varios kilómetros de la frontera. Una idea que el vice primer ministro irlandés, Simon Coveney, rechazó de inmediato pidiendo a Londres que haga una "oferta seria".Johnson declaró sin embargo a la BBC que lo publicado por los medios "no es exacto" yY, pese a no querer dar muchos detalles, explicó que su propuesta prevé "un territorio único para la agricultura, las industrias agroalimentarias, sanitarias y fitosanitarias, lo que constituye una concesión importante del gobierno británico".Británicos y europeos intensificaron los contactos en las últimas semanas, pero Bruselas afirma no haber recibido todavía propuestas escritas susceptibles de desembocar en un acuerdo.Johnsonel martes su determinación a, tras los dos aplazamientos previos, pese a que el Parlamento aprobase una ley que le impone pedir una nueva prórroga si no obtiene un acuerdo con la UE justo después de la cumbre del 17 y 18 de este mes.Un eventual nuevo acuerdo debería aún ser aprobado por los diputados, que rechazaron estrepitosamente tres veces el Tratado de Retirada firmado por May con Bruselas.